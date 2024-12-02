Польша после аварии на "Дружбе" продолжает поставки нефти на НПЗ Шведт

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Польша продолжает поставки нефти в Германию по одной из двух веток нефтепровода "Дружба" после аварии на магистрали, сообщает национальный трубопроводный оператор Pern.

По информации компании, утечка нефти на нефтепроводе была обнаружена 1 декабря у города Пневы на одной из двух ниток западного участка "Дружбы", по которому сырье поступает на НПЗ в Германии.

"Перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена, а поставки нефти продолжаются по второй линии, технические возможности которой полностью обеспечивают объемные потребности заказчиков", - заявляет Pern.

На месте аварии идет ремонт: после подготовки и вытеснения сырья негерметичный участок заменят новым.

Причины инцидента установит внутренний комитет в Pern.

Нефть нефтепровода "Дружба" поступает из Польши на НПЗ Schwedt в германском городе Шведт.

Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. До сентября 2023 года "Роснефть" являлась третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в Германии, владея долями в трех НПЗ (PCK Raffinerie в Шведте - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Однако, в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление дочерние компании "Роснефти" - Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые управляли активами в стране, получив над ними контроль. Это решение продлевалось несколько раз - сейчас действует до 10 марта 2025 года.

Санкции, введенные с начала конфликта на Украине, затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввел жесткие ограничения на импорт нефти из России. Евросоюз с 5 декабря 2022 года запретил импорт российской нефти с рядом исключений.

"Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, которое планирует продать эти активы, но суд не удовлетворил ее иск.

С февраля 2023 года Казахстан начал поставки нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" на НПЗ Шведт. В 2023 году поставки, которые осуществляются в режиме транзита через Россию, составили чуть менее 1 млн т, в 2024 году Казахстан исполнил свою квоту в 1,2 млн т уже по итогам 10 месяцев и хочет увеличить поставки до 1,4 млн т, а в 2025 году - до 2,5 млн т. В конце ноября 2024 года РФ и Казахстан обсудили возможность продажи доли "Роснефти" в германском НПЗ Шведт.