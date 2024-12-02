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"Транснефть" заявила о подаче нефти по "Дружбе" в направлении Белоруссии по графику

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" прокачивает нефть по нефтепроводу "Дружба" в направлении Белоруссии в соответствии с графиком, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь монополии Георгий Каптелин.

"По данной ветке нефтепровода Дружба транспортировка нефти идет в соответствии с графиком. Свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии ПАО "Транснефть" выполнила", - сказал он.

Польский трубопроводный оператор Pern сообщил, что на участке северного нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, 1 декабря произошла авария. При этом Польша продолжает поставки нефти на НПЗ Шведт в Германии по одной из двух веток системы.

Дружба Транснефть Белоруссия Георгий Каптелин Польша Pern
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