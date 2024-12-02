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Китай осудил Литву за решение выслать китайских дипломатов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В МИД Китая назвали недопустимым решение Литвы объявить трех дипломатов Китая персона нон грата, сообщают в понедельник официальные китайские СМИ.

"Китай осуждает и не признаёт это необоснованное и провокационное решение", - приводят они слова неназванного представителям китайского внешнеполитического ведомства.

"29 ноября МИД Литвы без объяснения причины объявил сотрудников китайского представительства в Литве персона нон грата и распорядился, чтобы они покинули страну", - сообщил представитель МИД Китая.

Китай, в свою очередь, призвал Литву прекратить подрывать суверенитет и территориальное единство Китая, а также не усложнять двусторонние отношения.

"Китай в праве предпринять ответные меры против Литвы", - предупредил представитель китайского МИД.

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В МИД Китая напомнили, что Литва уже не первый раз принимает решения, ведущие к обострению отношений двух стран.

На прошлой неделе, по сообщению СМИ, в Литве объявили трех китайских дипломатов персона нон грата и дали им неделю на то, чтобы покинуть страну.

В 2021 году Литва и Китай переживали кризис двусторонних отношений из-за решения Вильнюса наладить связи с Тайванем без координации с Пекином. В Вильнюсе открылось тайваньское представительство.

Возмущение Китая, по мнению экспертов, вызвало то, что Литва согласилась на использование названия острова в названии представительства. Пекин увидел в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах мира тайваньские миссии действуют от имени столицы - Тайбэя, следуя международной договорённости в отношении того, что такое название не противоречит политике "единого Китая".

В итоге из-за этого кризиса Пекин принял решение понизить дипотношения с Литвой до уровня поверенных в делах, изменить название китайского дипучреждения в Литве с "посольства" на "представительство" КНР.

КНР Литва
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