Швеция призвала экипаж китайского судна прибыть для расследования инцидентов с кабелями

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Швеции Ульф Кристерссон потребовал, чтобы китайский сухогруз Yi Peng 3, который прошел курсом в Балтийском море поблизости от двух подводных кабелей, вышедших недавно из строя, отправился в Швецию в рамках расследования данных инцидентов. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Мы поддерживаем связь с судном и с Китаем. Мы заявили о своем желании, чтобы это судно направилось в шведские воды", - сказал Кристерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

По словам Кристерссона, призыв Швеции может "поспособствовать укреплению сотрудничества, и он не подразумевает никаких обвинений или уголовного расследования" в отношении моряков с этого судна.

Кристерссон добавил, что власти Швеции пока не получили от экипажа судна ответа на свой запрос.

По данным сайта Marine Traffic, сухогруз по-прежнему стоит в северной части Датских проливов, недалеко от территориальных вод Дании. За ним наблюдают ВМС Швеции, Дании и Германии.

Ранее стало известно о повреждении кабеля между Литвой и Швецией, а позднее – между Финляндией и ФРГ. Издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура Швеции начала расследование причин ущерба кабелю в Балтийском море.

В прошлый вторник министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и ФРГ не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий". Позднее премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что не удивится, если инциденты окажутся предумышленными.

В свою очередь представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что правительство КНР требует от китайских судов строго соблюдать соответствующие законы и нормы безопасности, придает большое значение сохранности инфраструктуры, работает с международным сообществом в создании глобальных систем связи, в том числе подводных кабелей.