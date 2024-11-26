Поиск

Швеция призвала экипаж китайского судна прибыть для расследования инцидентов с кабелями

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Швеции Ульф Кристерссон потребовал, чтобы китайский сухогруз Yi Peng 3, который прошел курсом в Балтийском море поблизости от двух подводных кабелей, вышедших недавно из строя, отправился в Швецию в рамках расследования данных инцидентов. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg.

"Мы поддерживаем связь с судном и с Китаем. Мы заявили о своем желании, чтобы это судно направилось в шведские воды", - сказал Кристерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

В миреВ Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском мореВ Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском мореЧитать подробнее

По словам Кристерссона, призыв Швеции может "поспособствовать укреплению сотрудничества, и он не подразумевает никаких обвинений или уголовного расследования" в отношении моряков с этого судна.

Кристерссон добавил, что власти Швеции пока не получили от экипажа судна ответа на свой запрос.

По данным сайта Marine Traffic, сухогруз по-прежнему стоит в северной части Датских проливов, недалеко от территориальных вод Дании. За ним наблюдают ВМС Швеции, Дании и Германии.

Ранее стало известно о повреждении кабеля между Литвой и Швецией, а позднее – между Финляндией и ФРГ. Издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что прокуратура Швеции начала расследование причин ущерба кабелю в Балтийском море.

В прошлый вторник министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и ФРГ не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий". Позднее премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что не удивится, если инциденты окажутся предумышленными.

В свою очередь представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что правительство КНР требует от китайских судов строго соблюдать соответствующие законы и нормы безопасности, придает большое значение сохранности инфраструктуры, работает с международным сообществом в создании глобальных систем связи, в том числе подводных кабелей.

Швеция Литва Китай Yi Peng 3 Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ФСБ считают, что команда Байдена перед уходом попытается обострить ситуацию в регионах Евразии

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС поддержит перемирие между Израилем и "Хезболлой"

Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 10% за китайский фентанил

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Спецпрокурор США попросил прекратить дела в отношении Трампа

Белый дом заявил о праве Киева применять ATACMS по конкретным целям в РФ для самообороны

В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

Что произошло за день: понедельник, 25 ноября

Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ

Общественники-оппозиционеры просят парламент Абхазии не ратифицировать инвестсоглашение с РФ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });