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В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей
Акция протеста оппозиции в Тбилиси
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Очередная акция протеста против действующих властей началась в понедельник перед зданием парламента Грузии.

На площади и проспекте Руставели собрались, как и в предыдущие дни, по оценкам местных СМИ, около двух тысяч человек. На переднем крае акции находятся особо агрессивные молодые люди, перед ними в нескольких десятках метров на прилегающих к зданию парламента улицах расположились кордоны полиции.

В предыдущие дни на акциях молодые люди использовали пиротехнику против полицейских, камнями били оконные стекла. В ответ полиция применяла водометы. Позже, уже за полночь, начиналось вытеснение протестующих с территории перед парламентом.

Как сообщают местные СМИ, на акции в понедельник вместе со своими учителями присутствует и группа старшеклассников, откликнувшихся на призыв президента Саломе Зурабишвили к школьникам присоединиться к протесту.

Пока инцидентов на акции нет, за исключением попытки нескольких ее участников взобраться на ограду здания парламента; попытка была предотвращена струей из пожарного шланга.

Протесты в Тбилиси

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