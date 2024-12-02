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Шольц обещает поставки Киеву в 2025 г. систем ПВО, гаубиц, БПЛА и вертолетов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник в ходе визита в Киев, что Берлин запланировал поставки Украине в 2025 году дополнительных систем ПВО, гаубиц и артиллерийских снарядов, сообщают немецкие СМИ.

Кроме того, ФРГ намерена направить Киеву шесть оснащенных вооружением вертолетов Sea King, ударные и разведывательные беспилотники.

Вместе с тем, по данным издания "Тагесшпигель", Шольц пообещал, что до конца года Украине должны поступить ранее обещанные два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Iris-T, 10 танков Leopard 1A5, 60 танков M-84 и БМП M-80 югославской разработки, 6 тыс. неуправляемых и 500 управляемых ракет. Эта помощь, запланированная еще до визита Шольца, включена в анонсированный канцлером в понедельник пакет "дополнительной военной помощи на сумму 650 млн евро".

Кроме того, Берлин намерен в предстоящие недели передать 4 тыс. дронов от компании Helsing.

Шольц в ходе визита напомнил, что ФРГ уже передала Украине пять ЗРК Iris-T, три ЗРК Patriot, 50 зенитных самоходных установок GEPARD, беспилотники, боеприпасы.

Последний раз Шольц посещал украинскую столицу летом 2022 года.

Олаф Шольц
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