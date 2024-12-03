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Кремль не услышал ничего нового в заявлениях Шольца по итогам его визита в Киев

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не услышали ничего нового в заявлениях канцлера Германии Олафа Шольца, сделанных им по итогам визита в Киев.

"Здесь вряд ли что-то стоит комментировать, потому что эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств, они намерены продолжать дальше свою деструктивную линию на провоцирование этой войны. Собственно, только так мы к этому и относимся", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с заявлениями Шольца по итогам его визита в Киев и что могли бы ему на это ответить.

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Россия, добавил Песков, продолжает специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач.

Он отметил, что смысл продолжать контакты с Шольцем после его визита в Киев по-прежнему есть. "Смысл продолжать контакты, возобновлять их есть всегда. Президент неоднократно говорил о том, что остается открытым для диалога во имя достижения наших целей", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Германия Олаф Шольц Украина
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