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Пезешкиан заявил Путину о готовности Ирана к любому сотрудничеству с РФ по Сирии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил президенту РФ Владимиру Путину о готовности Тегерана к любым формам сотрудничества с Москвой для решения кризиса в Сирии, сообщает канцелярия иранского лидера.

"Выражаю готовность Ирана к любому сотрудничеству с Россией по этому направлению", - приводит канцелярия слова Пезешкиана.

В сообщении указывается, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося в понедельник, иранский президент предположил, что антиправительственные группировки, проводящие в последние дни наступления на севере Сирии, действуют при поддержке властей Израиля и США.

Иран Масуд Пезешкиан Россия Владимир Путин Сирия
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