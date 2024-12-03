Что случилось этой ночью: вторник, 3 декабря

Байден планирует наращивать помощь Киеву, США связались с РФ на фоне событий в Сирии, Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников до 20 января

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден до ухода из Белого дома намерен наращивать помощь Украине и вводить новые антироссийские санкции. До середины января Вашингтон поставит Киеву дополнительно "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные средства", заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Штаты уже ввели "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции", добавил он.

- Иран, РФ, Турция и Катар могут провести встречу по Сирии на следующей неделе. Минобороны США связалось с российскими военными в Сирии для коммуникаций на фоне наступления антиправительственных вооруженных формирований на севере страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности Тегерана к любому сотрудничеству с Москвой по сирийскому кризису.

- Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $725 млн. Речь идет о ракетах для ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, дронах, боеприпасах против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах, ПТРК Javelin, противотанковых гранатометах AT-4 и ракетах для ПТРК TOW.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поставить Украине в 2025 году системы ПВО, гаубицы, БПЛА и вертолеты. Кроме того, Киев должен получить два ЗРК Iris-T, десять танков Leopard 1A5, 60 танков M-84, БМП M-80 югославской разработки, 6 тыс. неуправляемых и 500 управляемых ракет. Этот транш оценивается в 650 млн евро.

- Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС "заплатит суровую цену", если не освободит заложников до его инаугурации 20 января.

- В Конгрессе США заявили, что вирус-возбудитель COVID-19 появился в лаборатории в китайском Ухане. "Вирус (SARS-CoV-2 - ИФ) обладает биологическими характеристиками, которых нет в природе", - говорится в итоговом докладе подкомитета Конгресса, проводившего соответствующее расследование. "Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", - отмечается в документе.