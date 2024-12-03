Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 3 декабря

Байден планирует наращивать помощь Киеву, США связались с РФ на фоне событий в Сирии, Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников до 20 января

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Джо Байден до ухода из Белого дома намерен наращивать помощь Украине и вводить новые антироссийские санкции. До середины января Вашингтон поставит Киеву дополнительно "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критически важные средства", заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Штаты уже ввели "серьезные санкции против финансового сектора России, за которыми последуют новые санкции", добавил он.

- Иран, РФ, Турция и Катар могут провести встречу по Сирии на следующей неделе. Минобороны США связалось с российскими военными в Сирии для коммуникаций на фоне наступления антиправительственных вооруженных формирований на севере страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил российскому коллеге Владимиру Путину о готовности Тегерана к любому сотрудничеству с Москвой по сирийскому кризису.

- Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $725 млн. Речь идет о ракетах для ЗРК NASAMS, ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, дронах, боеприпасах против БПЛА, 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядах, ПТРК Javelin, противотанковых гранатометах AT-4 и ракетах для ПТРК TOW.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поставить Украине в 2025 году системы ПВО, гаубицы, БПЛА и вертолеты. Кроме того, Киев должен получить два ЗРК Iris-T, десять танков Leopard 1A5, 60 танков M-84, БМП M-80 югославской разработки, 6 тыс. неуправляемых и 500 управляемых ракет. Этот транш оценивается в 650 млн евро.

- Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС "заплатит суровую цену", если не освободит заложников до его инаугурации 20 января.

- В Конгрессе США заявили, что вирус-возбудитель COVID-19 появился в лаборатории в китайском Ухане. "Вирус (SARS-CoV-2 - ИФ) обладает биологическими характеристиками, которых нет в природе", - говорится в итоговом докладе подкомитета Конгресса, проводившего соответствующее расследование. "Почти по всем научным меркам, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", - отмечается в документе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме заявили, что Байден до ухода будет наращивать помощь Украине

В Конгрессе США заявили, что SARS-CoV-2 появился в лаборатории в китайском Ухане

В Конгрессе США заявили, что SARS-CoV-2 появился в лаборатории в китайском Ухане

Иран, РФ, Турция и Катар могут провести встречу по Сирии на следующей неделе

США связались с Россией для коммуникаций на фоне обострения в Сирии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил, что ХАМАС "заплатит суровую цену", если не освободит заложников до 20 января

Трамп заявил, что ХАМАС "заплатит суровую цену", если не освободит заложников до 20 января

Шольц обещает поставки Киеву в 2025 г. систем ПВО, гаубиц, БПЛА и вертолетов

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента

Спецназ МВД Грузии начал вытеснять протестующих с территории около парламента
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

"Хезболла" впервые после прекращения огня нанесла удар по израильским позициям

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

В Тбилиси началась новая акция протеста против действующих властей

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });