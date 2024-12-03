В Тбилиси спецназ разгоняет протестующих на проспекте Чавчавадзе
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ и сотрудники криминальной полиции начали разгонять протестующих против приостановки евроинтеграции Грузии на проспекте Чавчавадзе и улице Меликишвили в Тбилиси.
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Протестующие соорудили баррикады из мусорных баков и развели костры.
Полицейские тушат костры водометом, но не применяют воду против протестующих, отступивших вглубь проспекта.
Протестные акции в Грузии, которые продолжаются несколько дней, начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.