В Тбилиси спецназ разгоняет протестующих на проспекте Чавчавадзе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Спецназ и сотрудники криминальной полиции начали разгонять протестующих против приостановки евроинтеграции Грузии на проспекте Чавчавадзе и улице Меликишвили в Тбилиси.

Протестующие соорудили баррикады из мусорных баков и развели костры.

Полицейские тушат костры водометом, но не применяют воду против протестующих, отступивших вглубь проспекта.

Протестные акции в Грузии, которые продолжаются несколько дней, начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.