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Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели и направились на проспект Чавчавадзе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Тбилиси после многочасового противостояния с полицией на проспекте Руставели направились к Тбилисскому университету на проспект Чавчавадзе.

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Сотрудники службы благоустройства Тбилиси начали разбирать баррикады, возведенные участниками акции у здания оперного театра на проспекте Руставели.

Полицейские также выдвинулись в направлении проспекта Чавчавадзе, который уже перекрыт протестующими.

Накануне грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что готов "встретиться с искренними участниками акции и войти в дискуссию по их требованиям".

Грузия Тбилиси проспект Руставели проспект Чавчавадзе протесты
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