Протестующие в Тбилиси покинули проспект Руставели и направились на проспект Чавчавадзе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Участники акции протеста в Тбилиси после многочасового противостояния с полицией на проспекте Руставели направились к Тбилисскому университету на проспект Чавчавадзе.

Сотрудники службы благоустройства Тбилиси начали разбирать баррикады, возведенные участниками акции у здания оперного театра на проспекте Руставели.

Полицейские также выдвинулись в направлении проспекта Чавчавадзе, который уже перекрыт протестующими.

Накануне грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что готов "встретиться с искренними участниками акции и войти в дискуссию по их требованиям".