Суд в США подтвердил отмену рекордного вознаграждения Маска

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Судья Канцелярского суда штата Делавэр Каталин Маккормик оставила в силе свое январское решение об аннулировании вознаграждения главы Tesla Илона Маска на рекордные $56 млрд, пишет Financial Times.

В январе она признала недействительным решение совета директоров компании от 2018 года о предоставлении Маску этого компенсационного пакета, заявив, что коллегиальный орган не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.

Летом этого года акционеры автопроизводителя подавляющим большинством голосов вновь одобрили пакет выплат Маску, однако Маккормик в понедельник постановила, что результаты этого голосования не отменяют ее предыдущего решения, и отметила изобретательность компании, попытавшейся добиться утверждения вознаграждения во второй раз.

По ее словам, у совета директоров Tesla "не было процессуальных оснований отменять результат принятого по итогам судебного разбирательства неблагоприятного решения исходя из доказательств, сформированных им после суда".

При этом материалы для последнего голосования акционеров были "по существу ложными или вводящими в заблуждение", сказала Маккормик. В частности, в них говорилось, что результаты этого голосования будут превалировать над январским решением суда.

Компания заявила, что будет обжаловать последнее судебное решение. "Если это решение не отменят, оно будет означать, что делавэрскими компаниями управляют судьи и адвокаты истцов, а не их законные собственники - акционеры", - говорится в ее заявлении.

Юридическая фирма Bernstein Litowitz, представлявшая интересы добивавшегося аннулирования вознаграждения Маска акционера Tesla, хотела после январского вердикта получить компенсацию в размере $5,6 млрд, но Маккормик в понедельник назвала эту сумму чрезмерной и присудила ей $345 млн в виде акций Tesla или денежных средств.

Пакет вознаграждения Маска состоял из опционов на 303 млн акций Tesla и был привязан к результатам компании. Зарплату она ему не выплачивает.

Если миллиардер получит эти акции, его доля в автопроизводителе вырастет с чуть менее 13% до более чем 20%. Он ранее заявлял, что не хочет развивать в компании направления искусственного интеллекта и робототехники без голосующей доли на уровне 25%.

Летом акционеры Tesla также одобрили перенос регистрации компании из Делавэра в Техас. Делавэр - самое популярное место регистрации крупных публичных компаний США.

Маск перенес из Делавэра и другие свои компании, включая SpaceX.

"Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр, - написал он в соцсети X после январского решения суда. - Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе".

В ноябре Маск также написал в X: "Когда в одном штате принимают вопиюще неверные судебные решения, которые по существу наносят ущерб американским гражданам в остальных 49 штатах, федеральное правительство должно немедленно принять меры к исправлению ситуации".

Дональд Трамп после победы на ноябрьских президентских выборах сообщил, что Маск и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства (DOGE).

"Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств", - заявил Трамп.

"Это вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, а это очень много людей!" - приводились в заявлении Трампа слова Маска.

По словам профессора права из Университета Тулейна Энн Липтон, история с вознаграждением Маска еще не окончена. "Сложность для этого суда в том, что из-за нетонкой угрозы Маска использовать обретенное политическое влияние для сведения счетов с Делавэром этому суду будет очень сложно принять решение в его пользу и не выглядеть при этом запуганным", - сказала она.

Акции Tesla подешевели на 1,2% по итогам дополнительных торгов в понедельник.