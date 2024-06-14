Почти 80% акционеров Tesla одобрили пакет выплат Маску в сумме $56 млрд

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Порядка 77% акционеров Tesla Inc., принимавших в четверг участие в голосовании по вопросу о компенсационном пакете главы компании Илона Маска, высказались в поддержку выплаты ему вознаграждения, говорится в документах, направленных Tesla Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Предложение о переносе регистрации Tesla из Делавэра в Техас получило поддержку 63% голосовавших.

Одобрение акционерами компенсационного пакета Маска объемом $56 млрд не гарантирует, что вознаграждение будет выплачено, отмечает MarketWatch. В январе этого года Канцлерский суд штата Делавэр отменил решение о выплатах главе Tesla, которое было утверждено акционерами на годовом собрании в 2018 году. Суд решил, что Маск за счет своего авторитета контролировал совет директоров, принявший решение о рекордном вознаграждении. В 2018 году в поддержку компенсационного пакета бизнесмена высказались 73% голосовавших акционеров.

Tesla планирует обжаловать решение суда, и итоги нового голосования акционеров дают надежды на успех в деле. Если же компании не удастся выиграть в суде, перенос регистрации в Техас позволит совету директоров вновь поднять вопрос о вознаграждении Маску в расчете на то, что суд в этом штате может принять другое решение.

Уже в четверг, после завершения голосования акционеров, Tesla официально подала документы на регистрацию в Техасе.

Акции компании теряют в цене 1,7% в ходе торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27,7%.