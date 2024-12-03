В Евросоюзе число новорожденных в 2023 году упало до исторического минимума

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в 2023 году число новорожденных составило 3 млн 665 тысячи, что на 5,5% меньше, чем в 2022 году, по обновленным данным статистического управления ЕС Eurostat.

Прошлогодний показатель - самый низкий за все время отслеживания сопоставимых данных, ведущегося с 1961 года. Спад в процентном выражении также стал максимальным за всю историю.

Пиковый уровень числа новорожденных в странах, которые сейчас входят в ЕС, был зафиксирован в середине 1960-х годов и составлял около 7 млн. Теперь показатель находится примерно на уровне США.

Сложившаяся ситуация может усилить давление на государственные финансы на фоне сокращения работоспособного населения и повышения расходов на здравоохранение и выплату пенсий, пишет Financial Times.

Эксперты по демографии полагают, что долгосрочный тренд на снижение числа рождаемых европейцами детей могла усугубить их обеспокоенность изменением климата, пандемией COVID-19, а также самым резким скачком инфляции за последние десятилетия.

"Возможно, что ощущение неопределенности, в том числе (...) отсутствие гарантий занятости, подорожание жизни и жилья, а также многочисленные глобальные кризисы, включая пандемию COVID-19, геополитическую напряженность и изменение климата, оказывают негативное влияние на индивидуальные решения относительно репродукции", - говорит Гуаньюй Чжан, специалист ООН по вопросам народонаселения.

Кроме того, европейские женщины стали рожать позже. Согласно данным, опубликованным Eurostat ранее в этом году, средний возраст матери при рождении первого ребенка повысился в 2022 году примерно до 30 лет с 28,8 года в 2013 году.

Доля детей, рожденных матерями в возрасте от 40 лет, увеличилась за последнее десятилетие до 6% с 2,5%. Многие женщины теперь предпочитают рожать детей ближе к концу своего репродуктивного возраста, определяемому ООН как 49 лет.

Тренд снижения числа новорожденных наиболее ярко выражен в Италии, Испании, Греции, Польше, Финляндии и странах Балтии, где за последние 10 лет число новорожденных упало как минимум на четверть.