Поиск

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество женщин репродуктивного возраста в России составляет 34,3 млн, в 2020 году их было 35 млн, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.

"Какие же у нас вызовы: за четыре года, с 2020 по 2023 год, у нас снизилось количество женщин репродуктивного возраста на 1,5 млн. Это очень существенно. У на сегодняшний день 34,3 млн женщин репродуктивного возраста, тогда как еще в 2020 году их было 35 млн", - сказала Шешко, выступая на XIX Международном конгрессе по репродуктивной медицине во вторник.

По ее словам, среди поставленных задач - достичь суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году - 1,6, к 2036 году - 1,8. Суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году в стране был 1,41. "Мы пока не можем сказать, какой он у нас в 2024 году, но мы понимаем все тенденции, они не самые благополучные были и в этом году не только в РФ, но и во всем мире. И в Европе, и в США снижается рождаемость", - отметила директор департамента Минздрава.

Показатель младенческой смертности за 2024 год, по предварительным данным, составил 4 на 1 тыс. родившихся живыми детей. Показатель материнской смертности составляет 11,7 на 100 тыс. родившихся живыми, сообщила Шешко.

Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Путиным

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

Военная операция на Украине

Над российскими регионами за ночь сбили 55 украинских дронов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при обстреле курского поселка

Военная операция на Украине

Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5735 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе269 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });