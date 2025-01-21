Минздрав РФ оценил число женщин репродуктивного возраста в стране в 34,3 млн

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество женщин репродуктивного возраста в России составляет 34,3 млн, в 2020 году их было 35 млн, сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.

"Какие же у нас вызовы: за четыре года, с 2020 по 2023 год, у нас снизилось количество женщин репродуктивного возраста на 1,5 млн. Это очень существенно. У на сегодняшний день 34,3 млн женщин репродуктивного возраста, тогда как еще в 2020 году их было 35 млн", - сказала Шешко, выступая на XIX Международном конгрессе по репродуктивной медицине во вторник.

По ее словам, среди поставленных задач - достичь суммарного коэффициента рождаемости к 2030 году - 1,6, к 2036 году - 1,8. Суммарный коэффициент рождаемости в 2023 году в стране был 1,41. "Мы пока не можем сказать, какой он у нас в 2024 году, но мы понимаем все тенденции, они не самые благополучные были и в этом году не только в РФ, но и во всем мире. И в Европе, и в США снижается рождаемость", - отметила директор департамента Минздрава.

Показатель младенческой смертности за 2024 год, по предварительным данным, составил 4 на 1 тыс. родившихся живыми детей. Показатель материнской смертности составляет 11,7 на 100 тыс. родившихся живыми, сообщила Шешко.