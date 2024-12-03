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В Южной Корее ввели военное положение

В Южной Корее ввели военное положение
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

"Военное положение способствует искоренению сил, симпатизирующих Северу, и защите конституционного порядка", - приводит газета Korea Times выдержку из телеобращения президента.

Издание отмечает, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными.

Пока южнокорейские СМИ сообщают, что подходы к парламенту страны блокированы силами правопорядка, высшее военное командование страны экстренно собралось для обсуждения сложившейся ситуации.

Южная Корея Юн Сок Ель
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