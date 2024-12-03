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В Южной Корее остановлена работа парламента и партий и запрещены митинги

В Южной Корее остановлена работа парламента и партий и запрещены митинги
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Южной Корее в связи со введением военного положения запрещена работа парламента, региональных органов власти, политических партий, доступ к Национальной Ассамблее в Сеуле преградила парламентская охрана, сообщают южнокорейские СМИ.

В стране запрещены любые митинги. Под режим военного положения попали СМИ - печатные, радио и телевидение.

Надзор за соблюдением правил военного положения возложен на командующего армией Южной Кореи Пак Ан Су.

Высшее военное командование страны экстренно собралось для обсуждения сложившейся ситуации.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

"Военное положение способствует искоренению сил, симпатизирующих Северу, и защите конституционного порядка", - сказал он в телеобращении к гражданам.

Korea Times отмечает, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Решение президента вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными.

Юн Сок Ель Демократическая партия Сеул Южная Корея Пак Ан Су
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