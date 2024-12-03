Сирийские войска ведут контрнаступление с юго-востока на Алеппо

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия, которая отражает крупную атаку антиправительственных сил, движется на Алеппо с юго-восточного направления, сообщает во вторник телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, контрнаступление идет по дороге, соединяющей город Итхрийя на севере провинции Хама и город Ханассер в провинции Алеппо. "Аль-Маядин" поясняет, что разгром неприятеля в этом районе позволит сирийским военным действовать свободнее на юге провинции Алеппо.

Кроме того, утром во вторник сирийские войска стали продвигаться к городу Эс-Сафира в 20 км юго-восточнее Алеппо.

Тем временем, по данным издания The National, растет напряженность между антиправительственными силами и возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (СДС) в городе. Ранее, по информации газеты, курдские ополченцы из их анклава в городском районе Шейх-Максуд, воспользовавшись отходом сирийских правительственных сил, также попытались захватить районы Ашрафийя и Бустан аль-Баш. Однако в итоге антиправительственные силы потребовали от отрядов СДС уйти.

"СДС не ушли из Шейх-Максуда и Ашрафийи. Но источники говорят о переговорах с целью обеспечить безопасный выход СДС и гражданских лиц на северо-восток Сирии", - приводит The National слова курдского журналиста.

По его данным, обстановка в районе Шейх-Максуд относительно спокойная, хотя поблизости слышны иногда перестрелки и взрывы. Но район находится в осаде. Прервано водоснабжение, наблюдаются проблемы с подвозом продовольствия.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.