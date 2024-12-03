Поиск

Сирийские войска ведут контрнаступление с юго-востока на Алеппо

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская арабская армия, которая отражает крупную атаку антиправительственных сил, движется на Алеппо с юго-восточного направления, сообщает во вторник телеканал "Аль-Маядин".

По его данным, контрнаступление идет по дороге, соединяющей город Итхрийя на севере провинции Хама и город Ханассер в провинции Алеппо. "Аль-Маядин" поясняет, что разгром неприятеля в этом районе позволит сирийским военным действовать свободнее на юге провинции Алеппо.

Кроме того, утром во вторник сирийские войска стали продвигаться к городу Эс-Сафира в 20 км юго-восточнее Алеппо.

Тем временем, по данным издания The National, растет напряженность между антиправительственными силами и возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (СДС) в городе. Ранее, по информации газеты, курдские ополченцы из их анклава в городском районе Шейх-Максуд, воспользовавшись отходом сирийских правительственных сил, также попытались захватить районы Ашрафийя и Бустан аль-Баш. Однако в итоге антиправительственные силы потребовали от отрядов СДС уйти.

"СДС не ушли из Шейх-Максуда и Ашрафийи. Но источники говорят о переговорах с целью обеспечить безопасный выход СДС и гражданских лиц на северо-восток Сирии", - приводит The National слова курдского журналиста.

По его данным, обстановка в районе Шейх-Максуд относительно спокойная, хотя поблизости слышны иногда перестрелки и взрывы. Но район находится в осаде. Прервано водоснабжение, наблюдаются проблемы с подвозом продовольствия.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

Алеппо Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Южнокорейская вона подешевела к доллару США до минимума за два года

В Южной Корее остановлена работа парламента и партий и запрещены митинги

В Южной Корее остановлена работа парламента и партий и запрещены митинги

В Южной Корее ввели военное положение

В Южной Корее ввели военное положение

Трамп пообещал заблокировать сделку Nippon Steel по покупке US Steel за $14 млрд

Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и ряда других материалов

Трамп приедет во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери

Трамп приедет во Францию на открытие Собора Парижской Богоматери
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ

Парламент Абхазии отверг ратификацию инвестиционного соглашения с РФ

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси

МВД Грузии сообщило о 34 задержанных участниках акции протеста в Тбилиси

Между Финляндией и Швецией поврежден интернет-кабель

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });