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"Катаиб Хезболла" призвала направить иракских военных на помощь армии Сирии

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" призвала правительство Ирака перебросить иракские войска в Сирию на помощь Дамаску для его борьбы с антиправительственными силами, сообщает Press TV.

"Мы уверены, что иракское правительство должно проявить инициативу и направить регулярные войска в координации с сирийским правительством. Антиправительственные группы представляют угрозу национальной безопасности Ирака и региона", - заявил представитель "Катаиб Хезболлы".

В группировке пока не определились, будет ли она сама направлять своих бойцов в Сирию.

В иракском ополчении "Силы народной мобилизации" заявили, что события в Сирии затрагивают безопасность Ирака и обвинили Израиль в попытках контролировать регион, в том числе за счет разжигания конфликтов.

В ополчении отметили, что его командование отдало приказ усилить присутствие своих бойцов на передовой, направить им подкрепления и обеспечить безопасность в Ираке.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт. Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

Позднее стало известно, что проиранские военизированные формирования в Ираке перебрасывают часть бойцов в Сирию. Во вторник телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что союзные сирийским войскам силы начали прибывать в провинцию Хама южнее Алеппо.

Алеппо Дамаск Израиль Ирак Хама Хезболла Сирия
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