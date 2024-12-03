Руководству брокера Nomura временно понизили зарплаты

Это решение принято после того, как бывшего сотрудника компании обвинили в ограблении и попытки убить клиентов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент крупнейшего брокера Японии Nomura Holdings Inc. Кентаро Окуда принес извинения и сообщил о понижении зарплаты руководства для восстановления доверия к компании после того, как одному из ее бывших работников было предъявлено обвинение в ограблении и попытке убийства клиентов. Об этом сообщает Kyodo News.

Пяти топ-менеджерам, в том числе Окуде, зарплату на три месяца сократят на 30%, еще пяти - на 20%. Компания также сообщила о принятии комплекса мер, направленных на предотвращение повторения подобных инцидентов, включая ужесточение контроля и надзора над посещениями клиентов работниками.

В конце ноября бывшему сотруднику подразделения по управлению активами Nomura было предъявлено обвинение в ограблении, попытке убийства и поджоге жилого дома. Предполагается, что 29-летний Юсей Кадзивара отравил двух очень пожилых клиентов в Хиросиме в июле, после чего попытался украсть у них из дома сумку с наличными на сумму 26 млн иен (около $170 тысяч) и совершить поджог. Кадзивару уволили в августе.

"Хочу принести свои глубочайшие извинения жертвам и многим другим затронутым людям за причиненное им огромное неудобство и беспокойство, - сказал Окуда на пресс-конференции в Токио.

"Недопустимо, чтобы подобные инциденты происходили в финансовом институте, управляющем важными активами, которому клиенты доверяют проведение своих трансакций", - цитирует его Financial Times.

Окуда возглавляет Nomura с апреля 2020 года.