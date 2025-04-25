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Nomura в IV финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 27%

Годовая чистая прибыль финансовой компании достигла рекордных 340,7 млрд иен

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая брокерская компания и инвестбанк Японии Nomura Holdings Inc. в четвертом финансовом квартале (январь-март) увеличила чистую прибыль на 27% - до 72 млрд иен ($480 млн) по сравнению с 56,8 млрд иен за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

При этом выручка повысилась на 2% и составила 452,7 млрд иен.

По итогам всего 2024-2025 финансового года выручка Nomura выросла на 21% - до 1,893 трлн иен ($12,6 млрд). Чистая прибыль достигла рекордных 340,7 млрд иен, что более чем вдвое превысило показатель за предыдущий год (165,863 млрд иен), отмечается в сообщении.

Nomura объявила программу выкупа обыкновенных акций объемом до 60 млрд иен. Она будет действовать с 15 мая по 30 декабря 2025 года. За этот период банк планирует приобрести не более 100 млн своих акций (3,2% находящихся в обращении бумаг).

За последние три месяца капитализация Nomura упала на 16,3% (до 2,4 трлн иен), тогда как фондовый индекс Nikkei 225 потерял 10,6%.

Nomura Япония
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