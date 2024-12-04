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Южная Корея и США отложили переговоры по ядерному сдерживанию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея и США отложили переговоры по ядерному сдерживанию, которые должны были состояться в Вашингтоне на этой неделе, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя Минобороны США.

"Заседание NCG (Консультативной группы по ядерным вопросам - ИФ) и учения NCG-Top Exercise откладываются до дальнейшего уведомления", - заявил агентству представитель Пентагона.

"Ренхап" отмечает, что в среду в Вашингтоне должно было пройти четвертое заседание Консультативной группы по ядерным вопросам.

С корейской стороны в нем должен был принять участие руководитель управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ, США должна была представлять помощник заместителя министра обороны по экономическим вопросам Кара Эберкромби.

Минобороны США Южная Корея
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