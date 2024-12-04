Южная Корея и США отложили переговоры по ядерному сдерживанию

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея и США отложили переговоры по ядерному сдерживанию, которые должны были состояться в Вашингтоне на этой неделе, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на представителя Минобороны США.

"Заседание NCG (Консультативной группы по ядерным вопросам - ИФ) и учения NCG-Top Exercise откладываются до дальнейшего уведомления", - заявил агентству представитель Пентагона.

"Ренхап" отмечает, что в среду в Вашингтоне должно было пройти четвертое заседание Консультативной группы по ядерным вопросам.

С корейской стороны в нем должен был принять участие руководитель управления оборонной политики минобороны Южной Кореи Чо Чхан Нэ, США должна была представлять помощник заместителя министра обороны по экономическим вопросам Кара Эберкромби.