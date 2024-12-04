В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Чешский трубопроводный оператор Mero извещен о сложностях с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию, сообщила пресс-служба компании.

"Нефтяным поставкам Чехии ни коим образом не грозит опасность. Чехия готова к подобным ситуациям. В случае краткосрочного сбоя поставок имеются стратегические запасы нефти и нефтепродуктов, обеспечивающие функционирование государства в течение 90 дней. Поставка по западному маршруту, то есть по трубопроводам TAL и IKL, осуществляется без проблем", - говорится в сообщении.

2 декабря польский трубопроводный оператор Pern сообщил, что на участке северного нефтепровода "Дружба", который проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, произошла авария. При этом Польша продолжает поставки нефти на НПЗ Шведт в Германии по одной из двух веток системы.