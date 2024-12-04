"Транснефть" заявила о штатных поставках по российскому участку "Дружбы"

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Поставки нефти по российскому участку нефтепровода "Дружба" осуществляются в штатном режиме, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Транснефти", комментируя заявление чешского трубопроводного оператора Mero о сложностях с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию.

"Все поставки по нефтепроводу Дружба по российской территории осуществляются штатно", - сообщили в "Транснефти".

Министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек (Lukas Vlcek) в соцсети написал, что поставки нефти в страну по "Дружбе" в настоящее время не осуществляются, добавив, что поставки по нефтепроводу TAL стабильны, и нет опасности в обеспечении нефтью для домохозяйств и компаний. "НПЗ Чехии хорошо подготовлены к ситуации, и у нас есть существенные госрезервы. Однако мы будем реагировать на ситуацию превентивно, поэтому я предложу правительству одобрить высвобождение нефти в долг из госрезерва в адрес Unipetrol на случай, если поставки не возобновятся", - заявил министр.

Ранее пресс-службы Mero заявила, что компания извещена о сложностях с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию.

"Нефтяным поставкам Чехии никоим образом не грозит опасность. Чехия готова к подобным ситуациям. В случае краткосрочного сбоя поставок имеются стратегические запасы нефти и нефтепродуктов, обеспечивающие функционирование государства в течение 90 дней. Поставка по западному маршруту, то есть по трубопроводам TAL и IKL, осуществляется без проблем", - говорилось в сообщении Mero.

Нефтепровод "Дружба" проходит по территории России, далее идет на территорию Белоруссии и там разветвляется на северную и южную ветки. Южная ветка следует на территорию Украины, Словакии, откуда идут ответвления на Венгрию и Чехию.