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Пашинян отметил готовность на 90% проекта соглашения о мире между Ереваном и Баку

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Согласование проекта соглашения о мире между Ереваном и Баку завершено на 90%, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы привержены повестке мира. Надеюсь, что активизируем работы вокруг проекта соглашения о мире. По сути, 90% работы сделано, осталось приложить последние усилия и подписать соглашение", - сказал Пашинян на "правительственном часе" в парламенте в среду.

По словам премьер-министра, в отношениях Армении и Азербайджана нет никаких основ для эскалации. "Я исключаю любое действие со стороны Армении, направленное на дестабилизацию обстановки в регионе. У нас нет причин нападать на Азербайджан. На политическом уровне мы сделали правовой шаг и взаимно признали территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации, ратифицировали положение деятельности комиссий по делимитации границ", - пояснил Пашинян.

Он отметил, что более 200 кв. км территории Армении оккупированы со стороны Азербайджана, "но мы заявляем, что не видим решения этого вопроса военным путем, поскольку деятельность комиссий по делимитации дает возможность, чтобы мы решили все эти вопросы путем переговоров, на правовой основе", сказал Пашинян.

Никол Пашинян Азербайджан Армения
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