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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

В Баку высказались против участия посредников в переговорах с Ереваном

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU -Азербайджан и Армения не нуждаются в посредничестве при проведении мирных переговоров, заявил журналистам помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Баку и Ереван ведут мирные переговоры, и в участии третьей стороны в этом необходимости нет", - сказал он.

По словам Гаджиева, вмешательство других стран в дела региона, наоборот, вредит нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Азербайджан Армения Хикмет Гаджиев
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