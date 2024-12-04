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Шольц не увидел смысла обсуждать возможность отправки военных ФРГ на Украину

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на данный момент не имеет смысла рассуждать об отправке военнослужащих Бундесвера на Украину в рамках возможной миротворческой миссии в этой стране.

"На повестке дня такая тема не стоит, будто в текущей ситуации мы отправили бы войска или немецких солдат на Украину", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в Бундестаге.

СМИ напоминают, что ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ответ на вопрос о перспективах международной миротворческой миссии на Украине, выразила готовность Берлина содействовать любой инициативе, способствующей миру. Впоследствии звучали предположения, что Бербок заявляла о готовности Германии принять участие в миссии.

В свою очередь Шольц в среду разъяснил, что Бербок "говорила о том, что может быть, произойдет в будущем после войны, она пыталась избежать конкретных - "да" или "нет".

"И для нас совершенно неприемлемо размышлять о том, что произойдет после достигнутого путем переговоров прекращения огня", - подчеркнул канцлер.

В конце ноября парижская Le Monde со ссылкой на источники сообщала о возобновлении дискуссий на тему возможности отправки войск западных стран и частных военных компаний на Украину. По данным Le Monde, ввиду будущей смены администрации в США Париж и Лондон "не исключают возможности возглавить коалицию на Украине на условиях, которые еще предстоит уточнять".

Бундестаг Бундесвер Анналена Бербок Олаф Шольц Украина Германия
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