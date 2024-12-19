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Трамп и Шольц обсудили пути урегулирования украинского кризиса

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

"В центре разговора были вызовы в адрес политики безопасности в Европе. Шольц и Трамп согласились с тем (...), что нужно как можно скорее встать на путь, который ведет к честному, достойному и длительному миру", - сказано в пресс-релизе.

Шольц сказал Трампу, что Берлин будет оказывать поддержку Украине столько, сколько необходимо.

13 декабря NBC News со ссылкой на источники сообщили, что команда Трампа провела серию переговоров с действующей американской администрацией и украинскими властями для обсуждения путей урегулирования конфликта.

Сам Трамп не раз говорил, что намерен быстро закончить конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом, но деталей плана урегулирования не приводил. Временами он отмечал, что этот конфликт - сложный. Так, он говорил, что конфликт на Ближнем Востоке решить проще, чем уладить ситуацию на Украине. "Я думаю, что Ближний Восток - это более легкая проблема для урегулирования, чем то, что происходит между Россией и Украиной", - сказал Трамп в интервью изданию Time.

Дональд Трамп Олаф Шольц США Украина Германия
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