Запущенный в интересах Минобороны космический аппарат выведен на целевую орбиту

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Старт с космодрома Плесецк в среду ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России прошел в штатном режиме, аппарат выведен на целевую орбиту, сообщили в российском военном ведомстве.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - сказали в Минобороны.

Пуск "Союз-2.1б", как сообщили ранее в министерстве, был осуществлен в среду в 20:59 по Москве с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.