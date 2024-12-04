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В Тбилиси задержан один из лидеров оппозиции Алеко Элисашвили

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили был задержан в среду, сообщает грузинское МВД.

По информации ведомства, Элисашвили 2 декабря напал на председателя "Национального конгресса азербайджанцев Грузии" Али Бабаева и нанес ему телесные повреждения. Задержание произошло на основании обращения Бабаева в полицию.

Летом этого года Элисашвили, будучи депутатом парламента Грузии, напал с кулаками на председателя фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе. Тогда против Элисашвили не начали уголовное преследование в связи со статусом депутата.

Грузия Грузинская мечта Тбилиси Алеко Элисашвили
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