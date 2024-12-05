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Блинкен пригрозил властям Грузии санкциями за применение силы против демонстрантов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил грузинские власти за насилие в отношении участников акций протеста против приостановки евроинтеграции Грузии и пригрозил Тбилиси ужесточением санкционного режима.

"В дополнение и в продолжение объявленного нами ранее всеобъемлющего обзора двустороннего сотрудничества (с Грузией - ИФ), Соединенные Штаты сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая дополнительные санкции", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном американским Госдепартаментом.

Ранее Госдеп объявил, что США приостановили стратегическое партнерство с Грузией в связи с решением Тбилиси отложить переговоры о вступлении в Евросоюз и применением силы против протестующих.

Блинкен заявил, что "Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое и неоправданное насилие партии "Грузинская мечта" в отношении граждан Грузии, протестующих, представителей СМИ и деятелей оппозиции".

"Лица, задержанные за осуществление своих прав человека на мирные собрания и свободу выражения мнений, должны быть немедленно освобождены, а должностные лица, ответственные за незаконное применение силы, должны быть привлечены к полной ответственности", - подчеркнул госсекретарь.

Евросоюз Грузинская мечта США Госдеп
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