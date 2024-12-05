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Расстыковка корабля Cargo Dragon с МКС перенесена на пятницу

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Расстыковка многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС) перенесена на пятницу в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе приводнения в Атлантике, сообщило NASA.

Ранее корабль предполагалось отстыковать от МКС в четверг.

Cargo Dragon находится в составе станции в рамках миссии CRS-31 с начала ноября. Он доставил на МКС более 2,7 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Спускаемая капсула корабля Cargo Dragon, которая приводнится в Атлантике, доставит результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите, общим весом более 2,3 т.

SpaceX NASA Cargo Dragon
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