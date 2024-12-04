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Трамп хочет назначить главой НАСА миллиардера Джареда Айзекмана

Трамп хочет назначить главой НАСА миллиардера Джареда Айзекмана
Бизнесмен Джаред Айзекман
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить миллиардера, летчика и космонавта Джареда Айзекмана главой НАСА.

"Страсть Джареда к космосу, опыт астронавта и стремление расширять границы исследований, раскрывать тайны Вселенной и развивать новую космическую экономику делают его идеальным кандидатом на пост главы НАСА в новую смелую эру", - заявил Трамп.

Также он намерен назначить Питера Наварро, который во время его первого президентского срока занимал пост советника по торговле, старшим советником по торговле и производству.

Он также сообщил о планах назначить бизнесмена Адама Белера спецпредставителем по проблеме заложников.

"Я рад объявить, что Адам Белер будет специальным представителем президента по делам заложников в личном ранге посла", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что в прошлый его президентский срок Белер был ведущим переговорщиком по авраамским соглашениям - серии договоров по нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран, заключенных в 2020-2021 годах.

Ранее в декабре Трамп призвал палестинскую группировку ХАМАС освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников до своего официального вступления в должность.

Дональд Трамп США Израиль НАСА
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