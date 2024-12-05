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Министры ОПЕК+ обсудят будущие квоты

Great 8 озвучит судьбу своих сокращений

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Полугодовая конференция членов ОПЕК, министерский мониторинговый комитет стран-участниц соглашения ОПЕК+, а также встреча всех министров ОПЕК+, также проводимая раз в полгода, состоятся в четверг в онлайн-формате.

В июне министры ОПЕК+ решили продлить действующие на тот момент квоты на весь 2025 год и перенесли обсуждение референтных уровней добычи, от которых отсчитывается снижение, на ноябрь 2025 года. Предыдущее обсуждение референтных уровней, состоявшееся год назад привело к тому, что Ангола вышла из состава ОПЕК и, соответственно, ОПЕК+.

Но год же назад к альянсу присоединился один из мировых лидеров роста нефтедобычи - Бразилия, однако без участия в сокращениях. Аналитики предполагают, что на предстоящей встрече может быть поднят вопрос об участии страны в официальных ограничениях.

После введения в 2022 году санкций ЕС в отношении России на закупку нефти страна начала "добровольно сокращать" объемы поставок нефти на рынок, а затем к этим сокращениям присоединился другой лидер сделки - Саудовская Аравия - вместе с еще несколькими странами. Они назвали себя "Великолепной восьмеркой", или Great 8.

Great 8 приняла на себя общие сокращения в 1,65 млн б/с к основным квотам в апреле 2023 года, которые несколько раз продлялись и сейчас действуют до конца 2025 года.

В ноябре 2023 года эти страны-добровольцы объявили еще об одном сокращении - на 2,2 млн б/с. В июне 2024 года было решено, что эти ограничения будут действовать до сентября 2024 года, а затем ежемесячно (по 180-200 тыс. б/с в месяц) в течение года будут отменяться. Однако условия на рынке вынудили партнеров продлить эти сокращения сначала на октябрь, а потом до конца 2024 года.

В июне также было принято решение, что для ОАЭ будет увеличен разрешенный объем добычи на 300 тыс. б/с, но увеличение будет постепенным с января до сентября 2025 года.

Аналитики в основном ждут, что в четверг будет принято решение о продлении этих ограничений. Источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, говорят, что страны обсуждают как продление сокращений на месяц, так и на весь первый квартал. Обычно страны Great 8 общаются до полноформатной встречи и озвучивают свое решение уже после объявлений ее итогов. Собеседники "Интерфакса" не слышали о том, чтобы обсуждалось сокращение квот всех стран-участниц.

Среди стран-добровольцев, однако, существуют моменты напряженности - несколько стран, в частности, Ирак, Казахстан и Россия, превышали оговоренные уровни добычи. Для этого существует механизм компенсаций - сейчас недосокращенные объемы должны быть компенсированы до сентября 2025 года. Так, в августе Ирак обязался компенсировать объемы за 7 месяцев 2024 года - 1,44 млн б/с, Казахстан - 700 тыс. б/с, Россия в июле обязалась компенсировать 480 тыс. б/с. Но за минувшие месяцы указанные страны все равно не исполняли свои обязательства. Они обязались это сделать, но новый график компенсаций еще не опубликован.

Сейчас на рынке, признают эксперты, очень много неопределенностей - спрос в крупнейшем импортере нефти Китае, а также в других азиатских странах, политика нового президента мирового лидера нефтедобычи - США - Дональда Трампа как в отношении добычи в стране, так и по отношению к торговым партнерам, что влияет на спрос на нефть, а также геополитическая напряженность во многих регионах мира.

В декабре страны ОПЕК+ должны добывать 35,45 млн б/с с учетом всех квот, добровольных сокращений и компенсаций.

Бразилия Ангола Ирак США ОПЕК
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