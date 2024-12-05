Источники сообщили о возможном продлении нынешних квот ОПЕК+ на 2026 год

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ на предстоящем заседании могут обсудить продление квот, которые уже зафиксированы на 2025 год, еще и на 2026 год, говорят источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией.

В то же время, ограничения восьми стран-добровольцев на 2,2 млн баррелей в сутки, которые должны были быть постепенно сняты с января 2025 года, вероятно, будут оставлены в силе еще на некоторое время.

По информации источников "Интерфакса", как один из вариантов обсуждается отложить наращивание на весь первый квартал 2025 года. Источники агентства Bloomberg сообщают, что вопрос о том, чтобы отложить наращивание добычи принципиально согласован, но длительность еще обсуждается.

До сих пор не известен график компенсаций ранее недосокращенных объемов ряда стран, в частности, Ирака, Казахстана и России.