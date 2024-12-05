ФРС может позволить себе быть более осторожной с дальнейшим смягчением политики

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) может позволить себе быть более осторожной с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе мероприятия DealBook Summit, организованного The New York Times.

Он отметил, что экономика США остается сильной, и она оказалась сильнее, чем руководство ФРС полагало в сентябре.

"Риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки", - сказал Пауэлл.

Федрезерв снизил ставку дважды в этом году, в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.), и у трейдеров нет уверенности, что он вновь опустит ее на предстоящем заседании (17-18 декабря).

Пауэлл отверг вероятность возникновения напряженности в отношениях руководства ФРС и администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос о выдвинутом Трампом на пост министра финансов США Скотте Бессенте, Пауэлл выразил уверенность, что сможет нормально работать с ним.

"Существует система институциональных отношений между ФРС и каждой администрацией. Я не сомневаюсь, что у нас будет такой же общий тип отношений", - сказал он.

Бессент ранее высказал идею о том, что Трамп мог бы назначить "теневого главу ФРС" задолго до завершения срока работы Пауэлла на посту председателя американского ЦБ. Такой шаг подорвал бы влияние председателя Федрезерва на финансовые рынки, пишет Market Watch.

Пауэлл, однако, не верит в то, что администрация Трампа воспользуется этой идеей.

"Я не думаю, что такое вообще обсуждается", - сказал он.