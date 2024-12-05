В Таллине вдвое повысили арендную плату для помещений православной церкви МП

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Власти Таллина вдвое повысили арендную плату для помещений Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), отказывающейся разрывать канонические связи с Русской православной церковью.

"С 1 декабря за использование офисных помещений на улице Пикк в Старом городе в качестве возмещения ущерба будет взиматься арендная плата, соответствующая рыночной цене, то есть более чем вдвое выше прежней", - сообщает портал ERR.

17 апреля этого года управа района Кесклинн направила ЭПЦ МП письмо о расторжении до 21 июля 2024 года договора аренды помещений, где находилось правление церкви. ЭПЦ МП оспорила расторжение договора в суде, который пока не вынес своего решения. До тех пор, пока суд не примет решения, управа будет ежемесячно выставлять счета по возмещению ущерба в размере рыночной цены.

Государство требует от ЭПЦ МП полного разрыва связей с Москвой, поскольку Русская православная церковь поддерживает специальную военную операцию на Украине. В свою очередь, ЭПЦ МП неоднократно заявляла, что она не поддерживает СВО и в любом случае будет поддерживать определенные канонические связи с Московским Патриархатом.