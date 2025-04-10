Эстонская христианская православная церковь пожаловалась на государство Соединенным Штатам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Представители Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее Эстонская православная церковь Московского патриархата) и Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), сообщает ERR.

Они призвали отреагировать на "продолжающиеся усилия эстонского государства по принятию дискриминационных поправок к закону и применению административного давления".

"От имени церкви и монастыря, ставших мишенью изменений в Законе о церквях и приходах, мы в последние недели направили письменные обращения как премьер-министру, так и новому министру внутренних дел. Мы стремились до принятия поправок к закону и до более широкого привлечения международных институтов организовать встречу и найти внутри страны разумный компромисс. Нам в такой встрече было отказано, а вчера закон был принят", - говорится в заявлении.

По словам заявителей, изменения в законе нарушают свободу вероисповедания, являются вмешательством в канонические связи религиозных объединений и в конечном итоге могут привести к началу процедуры принудительного прекращения деятельности в качестве меры сдерживания.

"Все это государство обосновывает каноническими связями с зарубежной религиозной организацией - в данном случае с Русской православной церковью. Несмотря на то, что деятельность церкви и монастыря полностью соответствует действующему законодательству Эстонии и отсутствуют какие-либо доказательства противоправного поведения, они стали объектами давления из-за своей канонической структуры", - подчеркивается в заявлении.

"В конце прошлого года мы подали первую жалобу в Европейский суд по правам человека, а сегодня направили заявление в авторитетную комиссию по вопросам религиозной свободы, действующую в Соединенных Штатах Америки", - заявили присяжные адвокаты Стивен-Христо Эвестус и Артур Князев.

Парламент Эстонии 9 апреля принял поправки к закону о церквях и приходах, требующие от православной церкви в течение двух месяцев разорвать связи с Русской православной церковью и сменить устав и название под угрозой объявления вне закона.