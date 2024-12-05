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Российские и сирийские летчики уничтожили в Сирии за сутки до 300 боевиков

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ВКС России и ВВС Сирии в ходе операции по отражению террористической агрессии в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков, уничтожены не менее 300 террористов, сообщил в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР капитан 1 ранга Олег Игнасюк.

"Самолетами ВКС России и ВВС Сирии за прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления, пунктам управления и укрытиям боевиков. Уничтожены не менее 300 террористов, 9 реактивных систем залпового огня, 7 танков, 28 боевых бронированных машин, 14 единиц автомобильной техники, пункт управления, склад боеприпасов и склад беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге.

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

РФ проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.

У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил РФ поддерживают наземные операции сирийской армии.

Официально сообщалось, что в Сирии действуют спецподразделения Минобороны РФ, структуры центра примирения враждующих сторон, военной полиции, морской пехоты и другие подразделения.

ВКС России Сирия Алеппо Идлиб боевики
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