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Иракский имам призвал Багдад не вмешиваться в конфликт в Сирии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Иракский имам Муктада ас-Садр в четверг призвал правительство Ирака не вмешиваться в нынешние события в Сирии.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции с невмешательством в дела Сирии, мы воздерживаемся от того, чтобы оказывать противодействие решениям сирийского народа. Только им и следует определять свою судьбу", - приводит телеканал "Рудау" его слова.

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"Нужно отметить: Ираку, правительству и народу, его партиям, ополчению и службам безопасности не нужно вмешиваться в сирийские дела, как это было раньше. Вместо этого правительство не должно дать этого делать", - добавил он.

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Ранее шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" обратилась к правительству Ирака с призывом перебросить иракские войска в Сирию на помощь Дамаску в борьбе с антиправительственными силами. При этом в группировке уточнили, что пока не приняли решение о том, будет ли она сама направлять бойцов в Сирию.

Также ранее стало известно, что проиранские военизированные формирования в Ираке направляют часть бойцов в Сирию. Во вторник телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что союзные сирийским войскам силы начали прибывать в провинцию Хама южнее Алеппо.

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов.

Ирак имам Сирия
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