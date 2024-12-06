Зурабишвили призвала премьера Грузии уйти в отставку

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе должен уйти в отставку, поскольку "не смог решить кризис".

"Премьер, который не смог решить кризис (...) должен быть заменен, и как только этот премьер-министр уйдет в отставку, через две недели я должна назначить выборы", - сказала Зурабишвили в интервью грузинскому Первому каналу.

По ее словам, "это и есть компромисс, это и есть деполяризация, выход для Грузии, стабильность, мир, будущее, которое будет непоколебимым, свободным и демократическим".

При этом на вопрос о том, нужно ли ждать окончательный отчет миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ по выборам в Грузии, Зурабишвили заявила, что ей "непонятно кто должен ждать этот отчет".