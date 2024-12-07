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Президент Грузии Зурабишвили вылетела в Париж

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили утром в субботу отправилась с визитом во Францию, сообщает администрация главы государства.

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О целях визита не сообщается.

Зурабишвили в ночь на субботу написала в соцсетях, что полиция и спецназ применили особо жестокие меры для разгона "мирных демонстрантов".

Ранее на этой неделе президент заявила в эфире Общественного телевидения, что Грузия находится в глубоком политическом кризисе и для выхода из него необходимо назначить повторные парламентские выборы.

Протесты в Тбилиси

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Грузия Саломе Зурабишвили Франция
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