Президент Грузии Зурабишвили вылетела в Париж
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили утром в субботу отправилась с визитом во Францию, сообщает администрация главы государства.
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О целях визита не сообщается.
Зурабишвили в ночь на субботу написала в соцсетях, что полиция и спецназ применили особо жестокие меры для разгона "мирных демонстрантов".
Ранее на этой неделе президент заявила в эфире Общественного телевидения, что Грузия находится в глубоком политическом кризисе и для выхода из него необходимо назначить повторные парламентские выборы.