Лавров выразил надежду, что США услышали посланный испытанием "Орешника" сигнал

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Россия не думает о возможности ядерной войны с США, надеется, что сигнал о готовности защищать законные интересы, посланный испытанием "Орешника", услышан в Вашингтоне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша Военная доктрина гласит, что самое главное - избежать ядерной войны", - сказал Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он напомнил, что Россия в январе 2022 года инициировала заявление пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, в котором говорилось, что страны сделают все, чтобы избежать конфронтации, "признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга".

"Но интересы безопасности России были полностью проигнорированы, когда они отвергли, примерно в то же время, предложение нашей страны заключить договор о гарантиях безопасности", - добавил российский министр.

Отвечая на вопрос о том, какой сигнал Россия хотела донести боевым испытанием гиперзвуковой системы "Орешник", он подчеркнул, что сигнал "заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы".

"Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний - от новой системы "Орешник" - был воспринят всерьез", - сказал Лавров.

Российский министр также обратил внимание на заявления официальных лиц в Пентагоне и других организациях, включая НАТО, о том, что "блок является оборонительным альянсом, но иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита - это нападение". "Представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами. Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Если они следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть "красные линии", да они их объявили, но эти "красные линии" снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка", - сказал Лавров.

По его словам, в России в этих вопросах "хотели бы избежать недопонимания". "Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные "сообщения", если они не сделают необходимых выводов", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопрос о диалоге по закрытым каналам с США для предотвращения инцидентов в ядерной сфере, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что "есть "канал", который автоматически включается, когда происходит запуск баллистической ракеты".

"Что касается гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник", то за 30 минут до запуска система отправила сообщение в США. Они знали, что это случится и не принимали её за что-то более масштабное и по-настоящему опасное", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что недопущение ядерной войны "абсолютно отвечает жизненным интересам" России.

"Надеюсь, что это относится и к Соединенным Штатам. Говорю так, потому что некоторое время назад координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби, отвечая на вопросы об эскалации и возможности применения ядерного оружия, сказал, что американцы не хотят эскалации, и если там будет какой-нибудь ядерный элемент, то пострадают их европейские союзники. Таким образом, даже мысленно он исключает, что Соединенные Штаты могут пострадать. Это делает ситуацию немного более рискованной. Возможно, если это возобладает, то будут предприняты некоторые безрассудные шаги. Это плохо", - добавил министр.

По словам Лаврова, профессионалы в области политики ядерного сдерживания "хорошо знают, что это очень опасная игра".

"А разговоры об ограниченном обмене ядерными ударами - это приглашение к катастрофе, которой мы не хотим", - сказал он.