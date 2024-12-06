Акция протеста в Тбилиси завершилась

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Акция протеста против евроинтеграции Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси, начавшаяся накануне вечером, завершилась, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Акция прошла в мирной обстановке: правоохранительные органы течение восьми часов наблюдали со стороны за происходящим, со стороны демонстрантов инцидентов не было.

Протесты в Грузии начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции в Тбилиси и других городах республики продолжаются с конца ноября.