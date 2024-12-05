МВД Грузии сообщило о пяти задержанных за насильственные действия на акциях протеста

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Пять участников акций протеста против приостановки евроинтеграции Грузии задержаны по подозрению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях, сообщает грузинское МВД Грузии.

Согласно заявлению ведомства, распространенному в четверг вечером, задержания проходили в Тбилиси и регионе Имерети, среди задержанных есть иностранный гражданин 1997 года рождения. Им грозит до 9 лет лишения свободы.

"В результате проведенных комплексных следственных действий установлено, что обвиняемые не подчинялись и оказывали сопротивление сотрудникам МВД во время продолжающихся акций протеста на проспекте Руставели, а также активно участвовали в групповом насилии и бросали в полицейских различные предметы", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в рамках расследования в квартирах четырех лиц в Тбилиси проведен обыск, в ходе которого изъяты огнестрельное оружие, крупные денежные суммы, компьютерная техника и карты памяти.

"В рамках текущих акций задержано 13 человек по статьям 225 и 239 УК, что подразумевает организацию, руководство или участие в групповом насилии и публичные призывы к насильственным действиям. По обвинению в подготовке взрыва задержан один человек. Также в рамках текущих действий ведется расследование по статьям 187 и 353 УК, в рамках которых на данный момент задержано девять человек", - подытожили в полиции.

Протестные акции в Грузии, которые продолжаются больше недели, начались после решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года.