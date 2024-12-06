Centene проведет день инвестора онлайн после убийства топ-менеджера UnitedHealth

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская Centene Corp., оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, проведет День инвестора в онлайн-формате после недавнего убийства топ-менеджера UnitedHealth Group Inc. Брайана Томпсона.

Программа мероприятия для инвесторов Centene будет транслироваться в соответствии с согласованным графиком 12 декабря, сообщила компания.

Томпсон, занимавший пост главного исполнительного директора подразделения UnitedHealth в сфере медицинского страхования (UnitedHealthcare), был застрелен 4 декабря в Нью-Йорке на выходе из отеля, в котором компания проводила День инвестора.