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Centene проведет день инвестора онлайн после убийства топ-менеджера UnitedHealth

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американская Centene Corp., оказывающая услуги в сфере медицинского страхования и обслуживания, проведет День инвестора в онлайн-формате после недавнего убийства топ-менеджера UnitedHealth Group Inc. Брайана Томпсона.

Программа мероприятия для инвесторов Centene будет транслироваться в соответствии с согласованным графиком 12 декабря, сообщила компания.

Томпсон, занимавший пост главного исполнительного директора подразделения UnitedHealth в сфере медицинского страхования (UnitedHealthcare), был застрелен 4 декабря в Нью-Йорке на выходе из отеля, в котором компания проводила День инвестора.

Нью-Йорк UnitedHealth Centene Брайан Томпсон
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