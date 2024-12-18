Луиджи Манджоне предъявили обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Большое жюри присяжных Нью-Йорка предъявило Луиджи Манджоне обвинения в убийстве топ-менеджера UnitedHealth Group Inc. Брайана Томпсона, сообщила во вторник окружная прокуратура Манхэттена.

Томпсон был главным исполнительным директором подразделения компании в сфере медицинского страхования UnitedHealthcare. Он подвергся нападению 4 декабря, когда выходил из манхэттенского отеля Hilton, где компания проводила День инвестора. Томпсон получил ранения в грудь и в ногу, его доставили в больницу в критическом состоянии, где позже была констатирована его смерть.

26-летний Манджоне обвиняется по нескольким пунктам в убийстве первой степени и в убийстве второй степени, в том числе квалифицирующим его действия как акт терроризма. Он также обвиняется в незаконном владении оружием и поддельным водительским удостоверением.

Ожидается, что губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул подаст документы на экстрадицию Манджоне из штата Пенсильвания, где он содержится с момента его ареста на прошлой неделе.

В случае признания виновным Манджоне грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения без права на досрочное освобождение.