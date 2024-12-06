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Путин прибыл в Белоруссию для участия в заседании Госсовета Союзного государства

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии, где примет участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

Мероприятие приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. В рамках заседания президент РФ вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко обсудят перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия и примут ряд решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи.

Особое внимание планируется уделить вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии с учетом актуального развития военно-политической обстановки. В материалах Кремля к поездке отмечается, что в рамках заседания планируется утвердить Концепцию безопасности Союзного государства и подписать двусторонний межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ.

На заседании планируется утвердить план мероприятий Союзного государства по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В качестве отдельного пункта в нем закреплено проведение в росийских и белорусских городах объединенного шествия акций "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит".

Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу, в ходе которой они обсудят ключевые темы двустороннего сотрудничества и актуальные международные проблемы.

Владимир Путин Белоруссия
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