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Договор о гарантиях безопасности предусматривает применение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Планируемый к подписанию российско-белорусский договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства допускает применение размещенного в Белоруссии тактического ядерного оружия России для защиты этой страны, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства.

"Сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причем с задействованием всех имеющихся сил и средств", - сказал он.

По его словам, "речь, в том числе, идет о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Белоруссии на территории Белорусской Республики".

Путин напомнил о возможности использования этого оружия согласно российской ядерной доктрине в оборонительных целях в ответ на возможное нападение с применением оружия массового поражения или при отражении агрессии с применением обычного оружия, но создающей критическую угрозу для суверенитета или территориальной целостности.

"Эти вопросы мы постоянно согласовываем с руководством Белоруссии", - добавил он.

Путин также назвал "вполне логичным" решение подписать договор на фоне того, как "стране Запада намеренно обостряют напряженность" на Украине.

"Подобная безответственная политика подталкивает мир на грань глобального конфликта", - подчеркнул он.

"Мы знаем позицию Белоруссии, позицию президента Белоруссии, направленную на мирное урегулирование этого кризиса. Мы обсуждаем постоянно эти вопросы, и сегодня в ходе обмена мнениями, безусловно, этому вопросу тоже будет уделено должное внимание", - добавил Путин.

Владимир Путин Белоруссия Союзное государство
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