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Лукашенко заявил о важности единой экономической политики для развития Союзного государства

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал несколько стратегических направлений дальнейшего развития Союзного государства, среди которых - реализация единой экономической политики.

"Прежде всего необходимо убрать балласт проблем, вокруг которых мы топчемся уже не первый год. Считаю, что задача номер один - реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве", - заявил Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в пятницу в Минске. Трансляцию вел "Первый информационный канал" белорусского телевидения.

"Нам пока не удалось выйти на тот уровень самодостаточности и независимости нашего объединения, при котором мы могли бы осуществлять долгосрочное планирование своего развития и были бы защищены от внешней конъюнктуры и различных вызовов", - сказал президент.

По его словам, инструменты решения задачи - это скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, достижение технологического суверенитета, рациональное импортозамещение, устранение препятствий в двусторонней торговле.

"Мы уже приступили к реализации совместных проектов в таких областях, как микроэлектроника, станкостроение, авиастроение, судостроение. Но пока движемся не совсем быстро. На сегодняшний день реализуется лишь 27 импортозамещающих проектов. Для объединенного рынка Беларуси и России, объем которого оценивается в $2 трлн по совокупному ВВП, эта цифра должна быть, я думаю, в сотни раз больше", - сказал Лукашенко.

Еще одним существенным шагом в союзном строительстве, по его словам, стал договор о формировании объединенного рынка электрической энергии. "Для функционирования равноправной и справедливой экономической среды мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов", - сказал президент.

Кроме того, по мнению Лукашенко, Россия и Белоруссия в условиях санкционного давления Запада не просто выстояли и сохранили экономику, но стали сильнее.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушена финансовая система, безработица находится на минимальных значениях, доходы и накопления граждан растут. Мы не просто выстояли. Мы стали сильнее", - заявил он.

Белоруссия Александр Лукашенко Союзное государство
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